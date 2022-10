Donatella Porzi annuncia iscrizione ad Azione

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - La consigliera regionale Donatella Porzi ha annunciato in Assemblea legislativa che, "avendo ufficializzato l'iscrizione al partito di Azione, nel gruppo misto sarò a rappresentare questa componente politica".

"La mia decisione - ha spiegato Porzi, ex Pd - è una scelta condivisa con molti amici che da sempre mi sostengono, che come me si sono ritrovati nella proposta politica che si basa in modo chiaro e inequivocabile all'interno di una tradizione europeista, liberale e popolare, nella quale affondano le mie radici culturali e familiari". (ANSA).