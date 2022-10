Busitalia, prorogato il pass provvisorio Tpl Umbria-Unipg

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Prorogata fino al 30 novembre 2022 da Busitalia (Gruppo FS Italiane) la validità del pass provvisorio Tpl Umbria-Unipg.

Dal primo dicembre 2022 per poter viaggiare sarà invece necessario essere in possesso del solo Pass digitale.

A poche settimane dal lancio, sono quasi 7.000 gli studenti universitari che hanno già sottoscritto il Pass Tpl Umbria-Unipg: "un dato - spiega l'azienda - che conferma il successo di questa nuova opportunità di viaggio in un'ottica sostenibilità e attenzione alle esigenze di mobilità degli studenti universitari".

Tutti coloro che hanno utilizzato il minimetrò di Perugia prima del 21 ottobre 2022 dovranno effettuare la sostituzione gratuita del Pass Tpl Umbria-Unipg provvisorio presso: Uffico Minimetrò di Perugia - Piazza Umbria Jazz, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, aperture straordinarie 1-5-6 novembre 2022 in orario 11-19. (ANSA).