Una "Sinfonia di emozioni" per i 100 anni dei Baci Perugina

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Nei giorni 11 e 12 novembre Perugia si trasformerà in una "Sinfonia di emozioni" grazie ai giovani talenti umbri e al pianista e compositore Maurizio Mastrini, per la celebrazione dei 100 anni dei Baci Perugina. In entrambe le giornate - dalle 12 alle 19.30 di venerdì 11, e dalle 10.30 alle 18 di sabato, i giovani musicisti suoneranno lungo tutto corso Vannucci in dieci postazioni con pianoforte a coda. Il momento clou dell'evento sarà, infine, il grande concerto in piazza, il 12 novembre alle ore 18.30, durante il quale il maestro Mastrini sarà affiancato anche dalla voce dello scrittore Paolo di Paolo e darà vita ad un concerto inedito accompagnato da un'orchestra di nove elementi.

"I Baci, così come la musica - spiega una nota delle Nestlé - sono in grado di donare emozioni e sono essi stessi un'emozione profonda. Ed è, dunque, proprio attraverso la musica che sarà celebrata la storia d'amore lunga 100 anni tra Baci Perugina e la sua città, dando vita ad una sinfonia che interpreta tutte le sfumature delle emozioni".

L'evento "Una Sinfonia di Emozioni per Te" di Baci Perugina è patrocinato dal Comune di Perugia e dalla Regione Umbria.

