Torna Expo Tecnocom a Umbriafiere

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Si conferma come uno degli eventi fieristici italiani più importanti nel settore professionale dei pubblici esercizi, horeca e arte bianca e torna a Umbria Fiere di Bastia Umbra da domenica 6 a mercoledì 9 novembre. È Expo Tecnocom, la kermesse ideata e organizzata da Epta Confcommercio Umbria dedicata a tecnologie, prodotti, servizi e arredi per pubblici esercizi, attività ricettive e laboratori di arte bianca. La 17/a edizione dell'evento biennale è stata presentata a Perugia, lunedì 24 ottobre, da Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio, alla presenza di Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, e Stefano Ansideri, presidente di UmbriaFiere.

"Expo Tecnocom - ha commentato il presidente Amoni - è il vero evento fieristico, che qualifica anche il centro fiera, un evento B2b. Domanda e offerta torneranno a incontrarsi, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, e, per ripartire in grande stile, il pubblico potrà partecipare a un ricco calendario di eventi, convegni, workshop, dimostrazioni tecniche e laboratori organizzati da aziende espositrici e operatori di settore".

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Nella grande esposizione fieristica troveranno posto materie prime, arredamento da interno ed esterno, impianti, attrezzature, macchinari, complementi e tanto altro, distribuiti in 4 padiglioni, per un totale di 16mila metri quadrati. 210 operatori e 300 stand. Tre le macroaree tematiche che aiuteranno i visitatori a orientarsi e nella ricerca merceologica: Food, Equipment e Contract.

Importanti i nomi che si avvicenderanno durante la manifestazione, proponendo performance tecniche e cooking show nell'area demo. Primo ospite di questo spazio, domenica 6 novembre, sarà lo Chef Alessandro Lestini, insieme al Consorzio tutela Vitellone bianco dell'appennino centrale che passerà poi il testimone al Pastry Chef 3 stelle Michelin Giuseppe Amato che tratterà il tema della pasticceria da ristorazione. La prima giornata si concluderà con la demo dedicata alla birra con il mastro birraio Giovanni Ridolfi del Birrificio S. Biagio in collaborazione con Partesa. (ANSA).