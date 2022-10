Narni, convenzione per lotta all'abbandono dei rifiuti

(ANSA) - NARNI (TERNI), 24 OTT - E' stata firmata una convenzione tra il Comune di Narni e il Cers, associazione di guardie volontarie ecozoofile, ambientali e ittiche, per arginare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

La convenzione, che aveva già ricevuto l'approvazione da parte del Consiglio comunale, è stata siglata dal sindaco Lorenzo Lucarelli, dall'assessore all'ambiente Giovanni Rubini e dal presidente dell'associazione Fabio Mancini.

Il contributo operativo dei volontari del Cers, fa sapere il Comune, sarà fondamentale per coadiuvare polizia locale e Corpo forestale innanzitutto per perlustrare e vigilare e quindi come azione deterrente per scoraggiare l'abbandono dei rifiuti in luoghi non appropriati. In caso di recupero del rifiuto, le guardie avranno poi la possibilità di risalire all'autore della trasgressione e trasmettere le informazioni alla polizia locale che emetterà le relative sanzioni. (ANSA).