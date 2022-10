Motori: a Orvieto II edizione di "Ruote nella Storia" di Aci

(ANSA) - ORVIETO, 24 OTT - Si è svolta ad Orvieto la seconda edizione di "Ruote nella Storia", manifestazione per auto d'epoca ideata e promossa da ACI Storico e organizzata dall'Automobile Club Terni. Scopo dell'iniziativa è quello di unire la passione per il motorismo storico e la conoscenza dei luoghi della penisola. L'evento di quest'anno è inserito nel contesto delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate per celebrare i 100 anni dalla nascita dell'Automobile Club Terni, che culmineranno nella cerimonia programmata per il 16 novembre con la presentazione della mostra fotografica "ACI Terni: una strada lunga 100 anni".

Oltre ai consueti momenti culturali ed enogastronomici quest'anno declinati prima nella visita alla Orvieto Underground e al Duomo e poi nel pranzo al Ristorante Il Caio nella Tenuta di Corbara, ai partecipanti dell'edizione 2022 di "Ruote nella Storia", è stata offerta un'ulteriore opportunità: la possibilità di cimentarsi sulle strada della 49^ Cronoscalata della Castellana.

L'evento, finale nazionale del Trofeo Italiano Velocità Montagna, si è tenuto dal 21 al 23 ottobre a Orvieto, portando di nuovo la città umbra al centro dell'attenzione sportiva con oltre 230 iscritti. Questa manifestazione (nata nel 1966) e cresciuta in qualità e partecipazione nel corso di oltre mezzo secolo, rappresenta un'attrazione turistica, nonché una celebrazione della passione cittadina per lo sport automobilistico. Nella giornata di sabato 22 ottobre, nella pausa tra la 1^ e la 2^ manche di prove, le vetture storiche hanno potuto percorrere gli oltre 6 km del percorso in salita, con un dislivello di 308 m e una pendenza media del 4,69%.

(ANSA).