Foligno, sala palazzo comunale intitolata a Ivano Ceccucci

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 24 OTT - E' stata intitolata alla memoria del consigliere comunale Ivano Ceccucci una sala del palazzo del Comune di Foligno, con accesso dalla sala "Pio La Torre". La cerimonia è avvenuta - presenti familiari, amministratori e amici - proprio nel primo anniversario della scomparsa di Ceccucci, morto in un incidente stradale.

Il presidente del Consiglio, Lorenzo Schiarea, ha ricordato che "Ceccucci era una persona che metteva, davanti alla politica, il rispetto delle persone e dell'altro. Ha sempre svolto un attento lavoro sul territorio ed è sempre stato molto utile come punto di riferimento per tutto quello che riguardava i trasporti".

Il sindaco Stefano Zuccarini ha sottolineato che "Ceccucci era umanamente straordinario e nella sua attività di consigliere comunale è sempre stato attivo e integrato tra le persone. Se gli affidavi un compito sapevi che lo portava a termine e veniva risolto nel migliore dei modi. Aveva una conoscenza nel settore dei trasporti particolare e devo dire che sentiamo molto la sua mancanza". Nel novembre scorso il Consiglio comunale aveva approvato all'unanimità la mozione per l'intitolazione della sala a Ivano Ceccucci, anche per "l'impegno e la dedizione profusi dal consigliere nell'ambito delle attività di volontariato e di protezione civile, con spirito altruistico e disponibilità all'aiuto e all'ascolto dei bisogni altrui".

(ANSA).