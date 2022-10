Torna la lotteria di beneficienza del Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - Torna, per il settimo anno consecutivo, la lotteria di beneficenza del Comitato per la vita "Daniele Chianelli". E come ogni anno si è svolta, anche in diretta facebook, l'estrazione di sette premi. Una grande festa per i volontari, gli ospiti del Residence e i pazienti in cura nei reparti di Oncoematologia pediatrica e di Ematologia e Trapianto di Midollo osseo che oltre all'estrazione hanno anche potuto festeggiare insieme il compleanno del Comitato che tra pochi giorni, il 26 ottobre, compirà 32 anni di attività.

Ma la solidarietà resta in primo piano: i proventi della lotteria verranno infatti destinati al progetto di ampliamento del Residence "Daniele Chianelli": altri 20 alloggi in cui ospitare i malati - bambini, ragazzi e adulti - affetti da tumori pediatrici, leucemie, linfomi, mielomi, insieme alle proprie famiglie. A questo si aggiunge anche un importante servizio per i dipendenti di ospedale e università grazie all'asilo nido, la scuola materna per i bimbi da zero a sei anni e il nido d'argento per accogliere anziani autosufficienti.

Musica e divertimento grazie alla banda gli Sbandati marching Band che si è esibita per gli ospiti allietando il pomeriggio.

Questi i numeri estratti: 1. Una Fiat Panda MY 22 1.0 Hybrid numero estratto: 07851 2. Un buono viaggio da 600 euro numero estratto: 02459 3. Un buono viaggio da 400 euro numero estratto: 00325 4. Un Televisore 40" numero estratto: 04152 5. Uno Smartphone numero estratto: 08290 6. Un iRobot Roomba numero estratto: 06095 7. Una Bicicletta MTB numero estratto: 04601 (ANSA).