Movida sicura, controlli interforze in provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - Con Eurochocolate a Bastia Umbra e gli altri eventi che si stanno svolgendo in tutta la provincia di Perugia - che richiamano migliaia di visitatori - sono stati intensificati i controlli, organizzati dalla polizia di Stato di Perugia, nelle zone del centro cittadino e dell'hinterland della provincia, maggiormente interessate dalla "movida" del fine settimana.

Gli agenti, coordinati da un funzionario della questura, dopo il consueto briefing operativo con le altre forze dell'ordine impiegate, finalizzato ad individuare i punti più critici e gli obiettivi da monitorare, hanno svolto controlli in tutte le aree del centro con pattugliamenti a piedi, in auto e con l'uso delle e-bike, al fine di contrastare e prevenire l'abuso di alcol e gli episodi di ubriachezza molesta, lo spaccio di stupefacenti, i furti e i fenomeni di degrado urbano.

Nell'ambito dei servizi straordinari, gli operatori della polizia di Stato, coadiuvati dal personale dell'Arma dei carabinieri e della polizia locale, hanno vigilato le principali vie del centro di Perugia, le piazze e la zona del luna park.

Il monitoraggio delle forze dell'ordine ha interessato in modo particolare corso Vannucci, piazza Morlacchi, piazza Grimana, piazza Matteotti, piazza Danti e piazza Piccinino, estendendosi capillarmente nelle vie del centro perugino, anche al fine di evitare i fenomeni legati agli schiamazzi e al disturbo dell'ordine pubblico.

Importante è stato anche il controllo degli esercizi pubblici che ha visto impegnato il personale della polizia locale, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e quelle concernenti i limiti di emissione sonora.

Infine, i controlli della Polizia Stradale hanno garantito la sicurezza della circolazione.

Nell'ambito dei servizi del fine settimana sono state identificate complessivamente 501 persone, controllati 165 veicoli e contestate 14 violazioni al Codice della Strada. Sono stati sei gli esercizi pubblici monitorati anche al fine di verificare il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e 17 i posti di controllo. (ANSA).