Luca Merli nuovo segretario della Lega sezione di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - Luca Merli è stato eletto segretario comunale della Lega sezione di Perugia. I membri del direttivo sono: Simone Pillon, Alessandro Stentella, Marco Santantonio, Francesco Forlin, Giovanni Ferrara, Claudio Pitti.

Le elezioni si sono svolte alla presenza del segretario regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi.

"Per me è un grande onore e una grande emozione essere stato eletto segretario della sezione di Perugia della Lega", ha detto Luca Merli, che ricopre l'incarico di assessore al Comune di Perugia con deleghe alla sicurezza, protezione civile, personale.

"Sono contento dell'ampia condivisione da parte dei militanti della sezione. Sicuramente - ha aggiunto - metterò tutto il mio impegno come ho fatto nell'ambito del ruolo che ricopro nell'Amministrazione comunale. È un momento particolare per il nostro partito - ha proseguito - ma sono convinto che facendo squadra con i militanti e i tesserati sapremo costruire un percorso in continuità con quanto già cominciato dal Commissario Simone Pillon, ma anche dal segretario regionale Virginio Caparvi, nell'interesse della nostra splendida città e dei nostri cittadini, mantenendo alti i valori che ci contraddistinguono e che ci hanno sempre unito, quelli della Lega". "Complimenti al nuovo segretario della Lega Perugia, Luca Merli - ha affermato l'on. Caparvi - e auguri al direttivo di sezione. C'è un grande lavoro da continuare e tante sfide da vincere". (ANSA).