(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - Anche Perugia è scesa in piazza per la pace. Accogliendo l'appello fatto a livello nazionale dal mondo pacifista con la mobilitazione diffusa di "Europe for Peace", domenica 23 in piazza Italia in molti (gli organizzatori parlano di circa 70 associazioni della provincia di Perugia) si sono ritrovati per manifestare contro la guerra in Ucraina.

La richiesta è quella di far tacere subito le armi e di una conferenza internazionale per la pace convocata dall'Onu.

"Tacciano le armi e negoziato subito" sono stati infatti i contenuti dei principali cartelli e striscioni.

Prima dell'inizio dei vari interventi sono state pronunciate anche le parole di Gino Strada: "Io non sono un pacifista, io sono contro la guerra". A quest'appello a fermare l'escalation militare lanciato dalla giornata di mobilitazione per la pace con iniziative in tutto il Paese, annunciano gli organizzatori, seguirà una manifestazione nazionale con la stessa piattaforma, per il 5 novembre a Roma. (ANSA).