Squarta, l'Italia ha trovato un grande presidente del Consiglio

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - "Il giuramento al Quirinale della prima donna premier nella storia repubblicana è un momento storico. Con Giorgia Meloni l'Italia ha trovato un grande Presidente del Consiglio alla quale auguro di scrivere la storia del nostro Paese in uno dei momenti più difficili di sempre".

Per il presidente dell'Assemblea legislativa umbra, Marco Squarta, il giuramento sulla Costituzione di Giorgia Meloni, che adesso si appresta a governare, "è un momento che tiene insieme emozioni diverse e molto forti": "Ho conosciuto Giorgia Meloni vent'anni fa nel corso di una manifestazione giovanile - ricorda Squarta in una nota - e già allora sapeva stupire per la straordinaria capacità di analisi e per la lucidità di pensiero. Era una militante diversa, ha sempre avuto grandi qualità, nella sua carriera politica non si è mai fermata al problema ma ha sempre saputo guardare avanti, prevedere gli effetti nel tempo, e questo le consentiva e le consente tuttora di proporre la soluzione migliore non per l'immediato delle contingenze bensì nel lungo periodo".

Squarta era con Giorgia Meloni a Viterbo nel 2004 quando lei vinse il congresso di Azione Giovani, e nel 2012 quando ricevette una telefonata della futura premier che gli chiedeva di entrare in Fratelli d'Italia: "Non ci pensai neppure un attimo - spiega - già dieci anni fa mi sembrava il miglior progetto, quello più lungimirante, per questo motivo lasciai il Pdl che viaggiava intorno al 30% per seguire Giorgia".

"Oggi, 22 ottobre 2022, è un giorno storico - conclude Squarta -perché Giorgia ha giurato al Quirinale ed è nato il nuovo governo. Non si diventa premier di una delle più importanti potenze mondiali per caso, Giorgia lo ha fatto con caparbietà, senza risparmiarsi, facendo grandi sacrifici. Ci è riuscita senza mai perdere quell'umiltà che è tipica di chi proviene da un ambiente semplice ed è consapevole di dover lottare ogni giorno contro i pregiudizi di essere una donna di destra. In questi anni ha saputo far rispettare le sue idee, il suo viso pulito significa onestà, determinazione e coerenza. Per tutte queste ragioni sono convinto che Giorgia Meloni sarà un grande presidente del Consiglio". (ANSA).