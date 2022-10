Manifestazione "per la sanità pubblica" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - Cgil e Uil hanno organizzato per oggi, sabato 22 ottobre, alle 10 a Perugia, in piazza IV Novembre, una manifestazione pubblica "per difendere e rilanciare la sanità pubblica in Umbria, per chiedere assunzioni stabili subito, per abbattere le liste d'attesa, per rafforzare la salute sul territorio e dire basta alle barelle nei corridoi". Al comizio finale, aperto da Vincenzo Sgalla e Maurizio Molinari, segretari generali di Cgil e Uil dell'Umbria, anche gli interventi di lavoratori della sanità, studenti, pensionati, operai. "Per manifestare - spiegano i promotori- la volontà dell'intera cittadinanza di fermare quello che le organizzazioni sindacali definiscono un 'vero e proprio smantellamento di un sistema sanitario che è stato e può ancora essere un esempio di eccellenza in Italia e nel mondo'". (ANSA).