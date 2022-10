Torna la mostra mercato del tartufo bianco a Città Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 OTT - Dal 29 ottobre al primo novembre Città di Castello ospiterà la 42/a edizione della mostra mercato del tartufo bianco. Appuntamento con la trifola dell'Alto Tevere umbro e con i prodotti di eccellenza agroalimentari ed enogastronomici del territorio.

"Il tartufo è identità di questo territorio, è cultura, tradizione ed economia" hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l'assessore Letizia Guerri.

"Il tartufo bianco, come altre eccellenze - ha detto l'assessore regionale Paola Agabiti -, è un volano per promuovere l'identità dei nostri borghi, dei nostri territori, del nostro tessuto sociale e culturale. Per questo motivo le manifestazioni come la mostra mercato del Tartufo di Città di Castello, vanno supportate e sostenute ed è importantissimo il processo di aggressione sociale che esse favoriscono all'interno delle comunità". (ANSA).