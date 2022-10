In Umbria indice RDt scende sotto a uno

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Scende ancora l'indice diagnostico RDt per il Covid in Umbria, ora a 0,89 contro l'1,07 della scorsa settimana. E' quindi sotto alla soglia che indica che l'ondata epidemica entra in una fase di discesa. Il dato è riportato dall'aggiornamento settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale Sars-Cov 2. Secondo il quale la curva epidemica, come pure la media mobile a sette giorni, mostra un andamento in leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 17 ottobre è pari a 684, 61 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un aumento nelle 0-2, 3-5, 6-10 e 80-84 anni.

La fascia d'età con l'incidenza più elevata al 16 ottobre è 80-84 anni.

La distribuzione territoriale dell'incidenza mostra valori in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale. (ANSA).