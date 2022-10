Colpisce datore di lavoro con un coltello e viene arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Un marocchino di 44 anni, risultato già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Perugia dai carabinieri per avere colpito con un coltello il suo datore di lavoro e proprietario di un ristorante del centro storico della città, procurandogli una profonda ferita a una mano. Lesioni gravissime aggravate dall'uso di un coltello il reato contestato allo straniero.

Tutto è accaduto nella sera di giovedì all'interno della cucina del ristorante, prima dell'inizio delle attività. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'arrestato stava tagliando della carne con un grande coltello da cucina quando, al culmine di una lite con uno dei proprietari del ristorante, lo avrebbe colpito al viso e alla mano, provocandogli due profondi tagli.

Il ristoratore è riuscito a scappare in strada dove è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 che lo ha trasportato in ospedale. Al ristorante, su richiesta della centrale operativa, è intervenuta subito una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato il cuoco e sequestrato il coltello da cucina.

Il ristoratore ha avuto una diagnosi di 30 giorni. (ANSA).