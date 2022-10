Pastorelli, soddisfazione per elisoccorso umbro

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - "Tra pochi mesi l'Umbria avrà un suo servizio di elisoccorso e non dovrà più condividerlo con le Marche": il capogruppo regionale della Lega Stefano Pastorelli esprime "soddisfazione a nome del gruppo consiliare per l'annuncio dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto".

"Un traguardo importante per la nostra regione dal punto di vista dell'efficienza del servizio, dell'abbattimento dei costi e del potenziamento dei livelli di assistenza al cittadino" spiega in una nota.

"Un percorso - sostiene Pastorelli - che come gruppo Lega Umbria abbiamo seguito fin dai primi mesi di questa legislatura, proponendo alla governatrice Tesei e all'assessore Coletto, attraverso atti approvati in Consiglio regionale, di dotarsi di un servizio autonomo di elisoccorso. L'obiettivo è di garantire il trasferimento del paziente con tempistiche più brevi rispetto al passato e quindi ottimizzare le missioni di salvataggio che richiedono l'utilizzo dell'eliambulanza, mezzo che potremo gestire in autonomia senza condividerlo con le Marche pagando 1,2 milioni di euro all'anno come stabilito dalla convenzione.

Foligno assumerà un ruolo centrale in questo percorso - conclude Pastorelli - essendo il comune più idoneo ad ospitare la base logistica dell'elisoccorso, sia per la posizione strategica che riveste nel territorio umbro, sia per l'impiantistica strutturale e per l'autorizzazione Enac di cui già dispone".

(ANSA).