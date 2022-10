Nuovo bando Psr per microimprese comparto extra agricolo

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - "In attuazione del Programma di sviluppo rurale dell'Umbria, è stato pubblicato oggi un nuovo bando che apre importanti opportunità di finanziamento per la creazione e il potenziamento di microimprese appartenenti al comparto extra agricolo. Con tali interventi sarà possibile rafforzare nelle aree rurali le attività e i servizi offerti alla popolazione, contribuire all'incremento di posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita": lo annuncia l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, evidenziando così la valenza dell'operazione con cui si completa il pacchetto di bandi del Psr 2014-2022 dell'Umbria finanziati con i fondi Euri (European union recovery instrument). Si tratta dello strumento finanziario dell'Unione europea finalizzato alla ripresa e allo sviluppo sostenibile dopo la crisi economica determinata dalla pandemia da Covid.

"Risorse dedicate che - afferma l'assessore - nel quadro economico attuale rivestono grande importanza, per la loro capacità di generare processi di consolidamento e sviluppo del sistema imprenditoriale della regione. A questo scopo, abbiamo destinato al bando 1,2 milioni di euro".

La Regione spiega che i finanziamenti previsti sono riservati alle imprese appartenenti al settore extra agricolo, di nuova costituzione o già esistenti, e possono riguardare attività legate al turismo rurale e servizi connessi; la creazione di esercizi commerciali specializzati per la vendita di prodotti alimentari a "chilometro zero", di prodotti biologici, di qualità certificata o di prodotti artigianali tipici locali; imprese artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale; attività di servizi collettivi rivolti alla popolazione.

La data ultima di presentazione delle domande è il 31 gennaio 2023. (ANSA).