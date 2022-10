Centinaia di bikers attesi a "Trasimeno bike days"

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - Sono attesi centinaia di bikers da ogni parte d'Italia e non solo, ed in compagnia delle loro famiglie, alla prima edizione di "Trasimeno bike days", un nuovo evento dedicato ai ciclisti in programma dal 21 al 23 ottobre.

Passignano sarà il cuore della manifestazione, dove sarà allestito anche il Bike Village, che si svilupperà però in tutto il territorio lacustre anche grazie al nuovo progetto del "Trasimeno Bike park" che arriva a compimento dopo sei anni di preparazione.

Sotto i riflettori, quindi, un'esperienza turistico-sportiva unica nel Centro Italia, come è stato sottolineato durante la presentazione nella sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia.

Quello del Lago Trasimeno - è stato spiegato - è un territorio che ben si adatta a ospitare tutti gli appassionati delle due ruote a pedali. Ecco allora che la tre giorni avrà l'obiettivo di offrire percorsi ed esperienze con al centro le più ben note discipline ciclistiche del momento: bici da strada, cross country, enduro, gravel, cicloturismo e ciclostorica (giro in bici d'epoca su un percorso che attraversa alcuni borghi del Trasimeno).

"Diversamente dai raduni convenzionali o comunque dagli eventi che anche il Lake Bike Team ha organizzato in passato - ha affermato Andrea Belloni, presidente dell'associazione organizzatrice - la tre giorni è rivolta ad appassionati di ciclismo ma anche a giovani, famiglie e bambini. Puntiamo ad offrire attività outdoor a 360 gradi".

L'evento pertanto andrà a sancire, anche attraverso l'inaugurazione ufficiale, il lavoro fatto con il "Trasimeno Bike Park", un suggestivo progetto che l'associazione Lake Bike Team, dopo un lungo percorso, ora apre al pubblico. Percorsi e servizi per ciclisti di ogni tipo quindi, sullo sfondo del Trasimeno. Ai 56 Km di pista ciclabile, dove si può pedalare tra le rive del lago e le colline umbre, ora si aggiungono quindi 40 chilometri di percorsi bike e 20 di sentieri single track. Il Bike Park ha quindi un percorso per il tipo ed il livello di ogni ciclista: una proposta adatta a tutti, sia per l’utilizzatore sportivo “race” che per quello turistico. “Trasimeno Bike Days è sicuramente un evento per appassionati di ciclismo – ha poi sottolineato Damiano Miscio, ideatore del Bike Park - che quindi potranno trovare, sabato e domenica, quattro percorsi. Inoltre, sarà possibile testare il nuovo pumptrack, ricostruito in tempi record proprio per questa occasione sul lungolago di Passignano”. Il programma “Trasimeno Bike Days” propone anche spettacoli, visite guidate in bici e a piedi, visite turistiche ai borghi e luoghi del Trasimeno, workshop con esperti di settore, per unire il divertimento a pedali con l'ampia offerta turistica del territorio. Il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, che il consigliere regionale Eugenio Rondini, hanno poi evidenziato le caratteristiche di un evento che consente soprattutto un prolungamento anche in autunno della stagione turistica del Trasimeno e di un progetto utile alla valorizzazione del lago ma anche delle sue colline e al controllo del territorio attraverso bikers-sentinelle. Per informazioni ed iscrizioni c’è il sito www.trasimenobike.it.