Mencacci, secondo richiamo vaccino è necessario

PERUGIA, 19 OTT - "Ho fatto il secondo richiamo del vaccino Covid. L'ho fatto per me e perché lo ritengo assolutamente utile": a parlare è la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia. "I vaccini binari proteggono dalle forme di malattia grave legate alla variante attualmente prevalente e quello costituito dal ceppo virale originale e dalle omicron Ba.4 e Ba.5 potenzialmente può farlo anche dall'infezione" spiega rispondendo all'ANSA.

Per Mencacci è quindi "assolutamente indicato" fare la cosiddetta quarta dose. "Il vaccino è utile - prosegue - anzitutto perché di virus ne circola tanto. E' poi fisiologico che la durata dell'immunità mediata dagli anticorpi si abbassa dopo circa quattro mesi dalla vaccinazione o dalla infezione.

C'è bisogno quindi che al nostro sistema immunitario venga richiamata la memoria in modo da produrre nuovi anticorpi".

Riguardo al futuro del virus la professoressa Mencacci conferma che in Umbria non sono state al momento isolate altre varianti oltre ls BA.5 come, ad esempio, la Centaurus. "La Centaurus - spiega - deriva dalla variante BA.2 che si è diffusa tantissimo in India ma poco in Europa e nei Paesi occidentali.

La convinzione degli scienziati è che laddove ci sia una grande espansione di Omicron BA.5 come da noi non ci sarà una diffusione di Centaurus che ha caratteristiche molto simili. In India sono passati direttamente dalla Delta a Centaurus senza passare da BA.5 che - conclude - invece a noi ci proteggerà".

