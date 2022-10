In Umbria più ricoveri Covid ma scendono attuali positivi

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Ricoverati Covid ancora in salita in Umbria, 210, quattro in più, con i posti occupati in rianimazione che passano a due, da uno, in Umbria dove però prosegue il calo degli attualmente positivi, 7.565, 216 in meno rispetto a martedì. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 812 nuovi casi, 1.026 guariti e altri due morti.

Sono stati analizzati 4.203 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 19,3 per cento, in calo rispetto al 25,3 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).