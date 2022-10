In Umbria isolati 16 casi di virus influenza

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Da luglio in Umbria sono stati isolati 16 casi di virus dell'influenza dal laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia. I campioni positivi sono stati ora inviati all'Istituto superiore di sanità per essere sequenziati, come da prassi.

La direttrice del laboratorio, la professoressa Antonella Mencacci, ha spiegato all'ANSA, tramite l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia, che nei prossimi mesi sarà teoricamente possibile trovare casi di infezione contemporanea da Covid e influenza. "E possibile - ha detto - perché le infezioni virali trasmesse per via respiratoria possono essere multiple. Anche se relativamente raro".

Secondo Mencacci nessun rischio che i test rapidi per il Covid possano scambiare il virus con quello dell'influenza. "Questo rischio non esiste - ha affermato - perché gli antigeni rilevati dai test sono completamente diversi, così come i grni rilevati dai test molecolari (ANSA).