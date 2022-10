Flaminio Monteleone nuovo capo Procura per i minorenni

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Flaminio Monteleone è il nuovo capo della Procura per i minorenni dell'Umbria. Già da otto anni in questo Ufficio succede a Giovanni Rossi, procuratore per oltre undici anni e da 30 nella giustizia minorile.

Rossi alla presenza del collegio presieduto dal presidente del Tribunale per i minorenni, Sergio AttilioVincenzo Cutrona, e del procuratore generale, Sergio Sottani, ha chiesto con "grande soddisfazione" l'immissione nelle funzioni di Monteleone. "Un cambio che pone quindi la continuità, quale punto di partenza, ma guarda avanti" viene sottolineato in un comunicato della Procura. (ANSA).