Da Ast più borse studio e buoni libro per figli dipendenti

(ANSA) - TERNI, 19 OTT - L'Ast incrementerà il numero e gli importi delle borse di studio e dei buoni libro che saranno assegnati nel 2022 per i figli dei dipendenti. Lo hanno annunciato il presidente Giovanni Arvedi e l'amministratore delegato Mario Carlo Arvedi Caldonazzo nell'incontro tra la direzione aziendale e il coordinamento delle rsu.

L'Ast ha sottolineato che l'incremento è a "conferma della costante attenzione per il welfare aziendale e della volontà di valorizzare l'impegno dei nostri studenti più meritevoli".

Nell'incontro - del quale riferisce l'Acciaieria in una nota - sono state discusse le modalità di gestione della cassa integrazione ordinaria che interessa una linea dell'area a caldo e per un periodo più limitato il laminatoio a caldo e alcuni impianti dell'area a freddo e "non sono emerse criticità nella gestione sinora adottata".

Relativamente, inoltre, alla richiesta della rsu di valutare la possibilità di erogare ai dipendenti fringe benefit, anche per il pagamento delle utenze domestiche, che sono esenti da tassazione fiscale, l'Azienda ha ricordato che il presidente Giovanni Arvedi dal 1 agosto ha riconosciuto a tutti i dipendenti un importo di 250 euro in crediti welfare esenti da tassazione fiscale "e non si esclude in prospettiva di poter tornare sull'argomento". (ANSA).