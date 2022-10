Con The trio riparte stagione Jazz club Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Il 10 novembre riparte la stagione del Jazz club Perugia con un trio, anzi "The Trio" allo stato dell'arte, con una delle più classiche formule del jazz, ovvero pianoforte, contrabbasso e batteria. Una band - spiegano gli organizzatori in una nota - costituita da tre autentici maestri dei loro strumenti, per di più cementata da una lunga collaborazione.

Il pianista (ma anche songwriter e cantante) Kevin Hays, è uno dei più stimati della sua generazione. Il bassista Ben Street ha studiato al New England Conservatory of Music a Boston con Miroslav Vitous e Dave Holland prima di spostarsi a New York dove ha intrapreso una intensa attività. Il veterano del trio, il batterista Billy Hart, è considerato una icona del jazz.

Il 18 novembre è la volta di quello che può definirsi un miracolo del jazz: potrebbero infatti incontrarsi un virtuoso svizzero dell'armonica, Gregoire Maret, ed un funambolo colombiano dell'arpa, Edmar Castaneda. Difficile immaginare una combinazione più "strana", ma nello stesso tempo più affascinante.

Il 21 dicembre infine il trio di Alessandro Lanzoni, composto da Matteo Bortone ed Enrico Morello, con ospite Francesco Cafiso al sax. La sua formazione è frutto di un percorso sviluppato in due direzioni: gli studi "classici", culminati col diploma di pianoforte nel 2012 col massimo dei voti, e l'approfondimento del linguaggio jazzistico nei corsi estivi di Siena Jazz e della Berklee di Boston come borsista delle Clinics di Umbria Jazz.

Anche quest'anno la stagione rientra tra gli eventi organizzati da Umbria Jazz, e rappresenta il trait d'union tra i festival dando vita ad una lunga stagione musicale che offrirà agli appassionati un cartellone ricco ed eterogeneo.

Sede dei concerti sarà anche quest'anno la sala Raffaello dell'Hotel Sina Brufani, e tutti i concerti avranno inizio alle 21,30.

I biglietti al costo di 20 euro per ogni singolo concerto saranno disponibili online da venerdì 21 ottobre su www.umbriajazz.com (ANSA).