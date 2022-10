Riaperto tratto Orvieto e Attigliano su carreggiata sud A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 OTT - E' stato riaperto il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano verso Roma sull'autostrada A1 Milano-Napoli precedentemente chiuso per un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Lo ha annunciato Autostrade per l'Italia.

Il traffico circola su una corsia e si registrano sei chilometri di coda verso Roma.

Autostrade consiglia agli utenti diretti verso Roma di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Perugia verso Perugia, quindi prendere l'E45 verso Orte e rientrare in A1.

(ANSA).