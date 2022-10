Nasce master Textualities per avvio ai mestieri del testo

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Si svolgeranno principalmente a Perugia gli incontri del master di primo livello Textualities, finora unico in Italia e pensato per avviare ai mestieri del testo. E' stato presentato presso la sede della Società Dante Alighieri, a palazzo Firenze a Roma.

Il master - è stato spiegato - offre conoscenze e strumenti tecnici in campi diversi per una formazione "innovativa, e proponendo uno sguardo completo sui settori editoriali, delle comunicazioni, della formazione, della docenza e delle risorse umane". E' organizzato e promosso da Arci Spazio Humanities Aps, associazione di promozione sociale, in collaborazione con Università degli studi di Perugia, Società Dante Alighieri, considerata principale istituzione di promozione della lingua italiana nel mondo, Umbrò cultura e CentroScritture.

A presentare il master sono stati Franco Buffoni, poeta e traduttore, Maria Borio, scrittrice, ricercatrice e curatrice, Valerio Massaroni, direttore del CentroScritture di Roma e figure del mondo della comunicazione istituzionale e politica.

Si tratta - è stato sottolineato ancora - del primo corso di alta formazione che ha come focus il testo in tutti i suoi ambiti, creativi e tecnici. Al centro della ricerca c'è un lavoro sulla testualità, sia umanistica sia scientifica sviluppata rispetto a settori lavorativi diversificati. Il master offre strumenti di ideazione-creazione, produzione e distribuzione del testo, dalle scritture creative e quelle specialistiche, per imparare a esercitare a vari livelli formativi competenze tecniche e sociali.

Fra gli obiettivi più importanti c'è dunque lo sviluppo di tutte le capacità legate al lavoro sui testi. I principali ambiti di studio riguardano l'ideazione-creazione del testo, approfondendo le pratiche di scrittura creativa, ma anche le scritture non creative tecnico-professionalizzanti, supportate da conoscenze di linguistica e di stilistica; la produzione del testo, incentrata sul lavoro dell'editoria e del mercato editoriale; sulla distribuzione-fruizione del testo, con un focus sulla testualità libraria ed extra libraria, in particolare quella dei canali di comunicazione dei testi, compresa la comunicazione a fini commerciali, per arrivare all'evoluzione delle modalità di lettura e comprensione dei testi. Gli incontri del master si svolgeranno principalmente a Perugia presso il dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne. Gli spazi per le lezioni, nel cuore del centro storico e forniti delle più moderne attrezzature, saranno offerti da Umbrò. Alcuni incontri saranno tenuti sull'isola Polvese del lago Trasimeno e a Palazzo Firenze a Roma, sede dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con il CentroScritture. Tutte le lezioni saranno inoltre trasmesse online, in modo da garantirne la frequenza anche a distanza. Il master è rivolto ai laureati in materie umanistiche e o scientifiche che vogliano fare della testualità l'ambito della propria professione, ai professionisti che vogliano aggiornarsi a tutti i livelli sulle pratiche di scrittura. Il tirocinio sarà garantito a tutti i partecipanti presso alcune tra le più importanti realtà in ambito editoriale e di comunicazione. Le lezioni si svolgeranno a partire da febbraio 2023 per 12 mesi, nei fine settimana. Per maggiori informazioni: spaziohumanities.it o info@spaziohumanities.it.