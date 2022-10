Diminuisce coda Orvieto-Attigliano ma altro blocco a Fabro

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 OTT - E' in diminuzione la coda, ora di circa sei chilometri, che si è formata sulla carreggiata sud dell'Autosole tra Orvieto ed Attigliano dove il traffico è stato chiuso per un tamponamento che coinvolto tre mezzi pesanti, con perdita di gasolio. Autostrade per l'Italia segnala che i veicoli vengono fatti defluire attraverso una corsia.

Per un altro incidente nel quale sono rimasti coinvolti un camion e tre auto, il traffico è bloccato anche tra Fabro e Orvieto verso Roma, con due chilometri di coda. In aumento sempre secondo quanto si legge sul sito di Autostrade.

Per chi viaggia verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria ad Orvieto, viene consigliato di percorrere la strada provinciale 71 verso Montefiascone, poi la statale 2 Cassia in direzione di Viterbo e la superstrada Viterbo-Orte, dalla quale si può rientrare in autostrada ad Orte.

Per le lunghe percorrenze consigliato di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia, prendere il raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la E45 in direzione di Roma e rientrare sulla A1 ad Orte. (ANSA).