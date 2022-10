Coda di 15 chilometri su carreggiata tratto umbro Autosole

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 OTT - Una lunga coda si è formata sulla carreggiata verso Roma dell'Autosole per un incidente (con feriti lievi) che ha coinvolto tre mezzi pesanti nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano. Al momento la polizia stradale parla di traffico bloccato verso sud e stima che la coda raggiunga una lunghezza di una quindicina di chilometri.

I mezzi di soccorso stanno incontrando difficoltà per raggiungere il luogo dell'incidente. Impegnati personale sanitario, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

La stessa Autostrade consiglia agli utenti diretti verso Roma di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Perugia verso Perugia quindi prendere l'E45 verso Orte e rientrare in A1 verso Roma. (ANSA).