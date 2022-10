Un morto per auto fuori strada nel tuderte

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Un cinquantacinquenne è morto dopo che l'auto della quale era alla guida è andata fuori strada, finendo contro un pino lungo la provinciale 379 in località Montenero, nel comune di Todi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118.

Per stabilire le cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. (ANSA).