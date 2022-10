Terzo giorno di calo attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Scendono per il terzo giorno consecutivo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 8.014, 233 in meno rispetto a domenica e con un calo del 3,6 per cento nell'ultima settimana. Salgono invece a 195, due in più, i ricoverati negli ospedali con un posto occupato nelle terapie intensive. E' il quadro sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 304 nuovi casi e 537 guariti, con nessun nuovo morto.

Sono stati analizzati 1.242 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24,4 per cento, in netto calo rispetto al 30,5 per cento di lunedì della scorsa settimana. (ANSA).