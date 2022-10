Soddisfazione Melasecche per bando statale 219

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - L'assessore regionale Enrico Melasecche ha espresso "grande soddisfazione" per la pubblicazione del bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione della variante al tracciato strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino", tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga.

"Il valore dell'appalto era inizialmente di circa 54 milioni di euro ed è andato aumentando - rileva l'assessore - a causa delle note vicende che hanno fatto impennare i costi delle materie prime. La partita era incagliata da oltre sette anni con varie peripezie. Mi sono speso personalmente in questi anni con i vertici nazionali dell'Anas, che ringrazio per l'impegno profuso nel superare i problemi che si erano verificati, per cui oggi accolgo con molto piacere la notizia della indizione della gara, in seguito all'acquisizione sia del progetto esecutivo da parte dell'Anas dall'impresa rinunciataria, recuperando parte del tempo, sia del finanziamento ulteriore necessario ad appaltare l'opera. Notizia positiva per tutti gli eugubini che cominciavano a perdere le speranze".

"La durata complessiva dei lavori - conclude Melasecche - è di circa tre anni. È prevista l'attivazione del cantiere dalla metà del 2023. Sembra che questa sia proprio la volta buona".

