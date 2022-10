"Sapone Aleppo" per progetto Kids Rainbow in farmacie Afas

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Continua l'impegno solidale di Afas, le farmacie pubbliche di Perugia, con una nuova iniziativa che vede protagonisti i bambini siriani. Presso le 14 sedi - comprese quindi anche le strutture di Magione, Todi e Città della Pieve - e la parafarmacia Apogeo, sarà infatti possibile acquistare il "Sapone di Aleppo" il cui ricavato andrà al progetto benefico Kids Rainbow.

I saponi saranno in vendita in tutte i punti vendita ad un costo che varia da sei a otto euro a seconda della tipologia.

Saranno disponibili anche delle confezioni regalo, in sacchetti di lino e cotone.

Il sapone di Aleppo - spiega Afas - è prodotto da più di cento anni nella città della Siria.

Riguardo a Kids Rainbow questa ha iniziato ad operare nel 2015 nel quartiere di Akyol a Gaziantep, dove vivono numerose famiglie siriane. Preoccupati della carenza di opportunità educative per giovani rifugiati e per i bambini sotto la protezione temporanea, l'organizzazione è stata fondata "come uno spazio di apprendimento sicuro ed inclusivo, dove sviluppare le proprie indoli e tessere una rete di supporto". (ANSA).