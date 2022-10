Perugia, sollevato da incarico ds Marco Giannitti

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - In attesa del quasi certo ritorno di Fabrizio Castori alla guida del Perugia, in casa biancorossa c'è l'uscita di scena del direttore sportivo Marco Giannitti.

"Ac Perugia Calcio - riporta una nota nel sito della società - comunica di avere sollevato dall'incarico il direttore sportivo Marco Giannitti. Il club intende ringraziare Giannitti per l'attività sin qui svolta e augura lui le migliori fortune professionali e personali".

Il tecnico di San Severino Marche ha intanto incontrato i vertici della società a Pian di Massiano, dove dovrebbe tornare dopo l'esonero di metà settembre. Allora sostituito da Silvio Baldini, dimissionario dopo tre sconfitte consecutive.

Intanto il Perugia ha annunciato un provvedimento nei confronti del calciatore Christian Kouan, che dopo essere stato sostituito da Baldini durante la partita con il Sudtirol, si è tolto la maglia e l'ha gettata a terra. "In virtù del gesto sconsiderato del tesserato sarà applicata una multa. La società ci tiene a ricordare a tutti i componenti della rosa che vestire questi colori è sempre motivo di orgoglio anche, e soprattutto, nei momenti di tempesta" spiega la società. Oltre alla sanzione - aggiunge - "attendiamo scuse pubbliche a tutta la città dal diretto interessato". (ANSA).