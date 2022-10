Intesa Regione-Amazon per prodotti umbri su vetrina digitale

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Regione Umbria e Amazon hanno annunciato un'intesa volta a sostenere le piccole e medie imprese con attività di promozione e formazione digitale dedicate. A partire da oggi, grazie alla piattaforma di marketplace dell'azienda, è online una vetrina digitale per promuovere e supportare il made in Umbria e sostenere le attività del territorio, anche attraverso attività di promozione e formazione digitale.

A siglare l'accordo a Palazzo Donini di Perugia, sono stati la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni e, collegata online, Anna Bortolussi, general manager marketplace recruitment e development Europe di Amazon.

All'interno del percorso dei prodotti Made in Italy di Amazon (www.amazon.it/madeinitaly) si può quindi poi accedere ad una sezione dedicata a quelli umbri e quindi alla loro valorizzazione.

Un protocollo, per la presidente Tesei, "convintamente portato avanti anche per la visione che abbiamo dell'Umbria e del suo sistema economico-imprenditoriale". "La Regione - ha aggiunto - persegue infatti l'obiettivo dello sviluppo delle attività economiche e delle piccole e medie imprese, sostenendone gli investimenti, la formazione, i processi di innovazione".

"C'è la possibilità di utilizzare il marketplace di Amazon - ha spiegato Fioroni - per internazionalizzarsi e, sempre grazie all'accordo, anche di consentire alle pmi di fare formazione con gli strumenti digital marketing. Oggi l'export non si costruisce solamente con reti di vendita ma anche digitalmente. Già attivo con altre regioni, noi vogliamo però customizzare il progetto all'interno del nostro Osservatorio regionale export che abbiamo creato per agevolare le imprese verso i mercati internazionali".

Di importante sinergia tra pubblico e privato, per cogliere opportunità reciproche, ha parlato Anna Bortolussi, la quale ha sottolineato che una delle finalità è di "supportare le realtà locali nella transizione alla digitalizzazione". "Con l'apertura della vetrina dei prodotti e delle eccellenze umbre - ha sottolineato - arrivano ora a 15 quelle regionali con l'obiettivo di aprire presto a tutte e poter valorizzare le loro eccellenze locali". (ANSA).