Fioroni, un milione in più per efficientamento

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - "Mai come in questo momento l'utilizzo di energia rinnovabile è diventato driver essenziale per il mantenimento della competitività delle nostre imprese.

Per questo motivo, abbiamo deciso di incrementare di circa un milione di euro la dotazione finanziaria del bando 2021, così da raggiungere i 3,5 milioni di euro totali della misura": lo annuncia l'assessore regionale, allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, Michele Fioroni. "Inoltre - aggiunge - consapevoli di quanto il tema energia sia centrale in questo momento, siamo al lavoro per l'attuazione di una manovra che incentivi l'autoconsumo attraverso investimenti su fotovoltaico e accumuli. Una manovra importante, che punterà a raggiungere più imprese possibili, a prescindere dalla propria dimensione". (ANSA).