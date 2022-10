Con Dolci d'Italia a Spoleto viaggio nella tradizione

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 17 OTT - Propone un viaggio nella tradizione dolciaria italiana, con esperienze degustative e formative, Dolci d'Italia, il festival che andrà in scena a Spoleto da sabato 29 ottobre a martedì primo novembre, con un'anteprima venerdì 28 ottobre.

Il programma della terza edizione dell'evento è stato presentato da Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, società che organizza l'evento, presente alla conferenza stampa anche del sindaco Andrea Sisti.

"Sarà un 'dolce' viaggio di quattro giorni - ha spiegato Amoni -, nel centro storico di Spoleto, dove i partecipanti potranno assaporare prodotti di altissima qualità, di cui l'Italia è ricca, assistere ai venti cooking show, ai laboratori e ai momenti di approfondimento culturale. Quest'anno abbiamo deciso di ampliare la superficie espositiva, con 80 stand".

"L'anno scorso - ha detto Sisti - mi ero appena insediato e abbiamo fatto un miracolo, perché di lì a poco si sarebbe acuita la pandemia. Anche adesso non è semplice organizzare gli eventi per questo vi ringrazio ed esprimo vicinanza a tutti i nostri commercianti. Questi eventi servono a far riscoprire molti luoghi della città che non vengono più percorsi, come ad esempio Corso Mazzini, dove le botteghe sono chiuse da anni e la gente non passa più. Eventi come questo rendono la città più viva".

Le quattro giornate di iniziative per grandi e bambini saranno suddivise tra le aree taste, exhibition, lab, entertainment ed educational. Il centro storico di Spoleto ospiterà così mercati nei quali degustare e acquistare i prodotti dolciari.

Il programma completo e aggiornato è consultabile sul sito www.dolciditalia.it. (ANSA).