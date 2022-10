Bando per lavori variante statale 219

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Pubblicato dall'Anas sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione della variante al tracciato strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino", tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga. L'opera, per un importo a base di gara pari a 108 milioni di euro, avrà una lunghezza di 3,7 chilometri e comprende lo svincolo di Pietralunga, quattro gallerie lunghe complessivamente 1,3 chilometri (pari a circa il 35% del tracciato), quattro viadotti e tre sottopassi.

La durata contrattuale dei lavori prevista è di 1.216 giorni a partire dalla consegna.

L'Anas ha spiegato in una nota che l'intervento era stato già precedentemente appaltato con appalto integrato che comprendeva sia la progettazione esecutiva che la realizzazione. L'impresa affidataria - si legge ancora nella nota - aveva completato la progettazione senza però avviare i lavori.

Anas ha quindi successivamente avviato le procedure per acquisire il progetto e bandire una nuova gara.

Le imprese che intendono partecipare al nuovo bando devono consegnare le offerte secondo le modalità indicate attraverso il portale acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it. (ANSA).