Borsa turismo culturale, 18 imprese dall'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - La Camera di Commercio dell'Umbria, partner del network Mirabilia, promuove le aziende del turismo e del settore food&drink alla decima Borsa internazionale del turismo culturale, aperta a Genova.

Significativa la presenza dell'Umbria, con 18 imprese - tra i 90 "seller" italiani - tra quelle del turismo e quelle del food&drink.

"La Borsa internazionale del turismo culturale Mirabilia, in corso a Genova, rappresenta un evento che è ormai diventato un 'cult' e che certifica ancora una volta - ha osservato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria - la centralità del settore turistico come attivatore diretto e indiretto di crescita e sviluppo. Il turismo, infatti, come ormai ampiamente dimostrato, è un motore autonomo dell'economia, che attira nei territori importanti risorse dall'esterno e attiva un indotto molto consistente in numerosi settori, arrivando complessivamente a rappresentare oltre il 10% del Pil italiano. La Camera di commercio dell'Umbria, partner del network Mirabilia, è in prima fila, con ben 18 imprese umbre su 90 seller italiani, alla Borsa di Genova, dimostrando ancora una volta l'attenzione che poniamo sul turismo come leva cruciale per lo sviluppo della regione".

Secondo Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, l'associazione Mirabilia - costituita da Unioncamere e 18 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco - "si sta dimostrando sempre più come un punto di riferimento solido e costante, capace di attivare sinergie, collaborazioni e spin-off. Per fare un solo esempio, basti pensare al Master in 'Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico', inaugurato pochi giorni fa e organizzato dall'Università degli Studi di Perugia e da Mirabilia Network per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, della nostra regione con un focus specifico sui luoghi Unesco". (ANSA).