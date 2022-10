Leggera risalita dei ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Tornano leggermente a salire i ricoverati Covid in Umbria, ora 182, sette in più di venerdì, con un posto occupato nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 887 nuovi casi, 904 guariti e altri due morti per il virus. In leggero calo gli attualmente positivi, 8.460, 19 in meno.

Sono stati analizzati 3.603 tamponi, con un tasso di positività del 24,6 per cento, in calo rispetto al 27,9 per cento di sabato della scorsa settimana. (ANSA).