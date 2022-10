Tanti giovani con Rai e Libera "No alle disuguaglianze"

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Aula Magna dell'Università degli Studi di Perugia piena di giovani studenti per l'evento "No alle disuguaglianze, ripartiamo dai territori", promosso dall'Ateneo, da Rai Umbria e Libera con l'obiettivo di definire cosa si intenda per disuguaglianze e cosa si sta facendo concretamente per accorciare le distanze tra chi ha molto e chi non ha nulla.

"Vogliamo da un lato fare una fotografia sullo stato dell'arte per quanto riguarda le disuguaglianze e dall'altro che risposte si stanno già dando sui territori da parte di chi ogni giorno combatte contro questa piaga" ha detto il direttore della sede Rai Umbria Giovanni Parapini. "Lo abbiamo voluto fare - ha aggiunto - soprattutto con i giovani perché rappresentano il futuro del nostro Paese e della società".

Presenti alla giornata l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, il rettore Maurizio Oliviero e don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera. (ANSA).