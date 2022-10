Perugia annuncia accordo per nuovo stadio

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Raggiunto l'accordo per la costruzione del nuovo stadio Renato Curi. La notizia è stata annunciata dal Perugia calcio.

In particolare la società ha spiegato "di avere raggiunto l'accordo con la società di progetto facente capo ad un gruppo di imprenditori di Perugia e fuori regione per la costruzione del nuovo stadio Curi". A firmare la nota, pubblicata nel sito della società, il presidente Massimiliano Santopadre che ha parlato di "enorme soddisfazione da ambo le parti".

Non sono stai ancora diffusi dettagli dell'operazione. "Ci riserviamo di informarvi a breve - ha spiegato la società - per quando sarà prevista la data di presentazione e per tutte le ulteriori informazioni".

Santopadre, che da tempo lavora a questo obiettivo, ha sottolineato che "un altro tassello importante è stato messo nel mio percorso con questo club". "È con enorme soddisfazione - ha proseguito - che posso affermare che questa sarà una pietra miliare che rimarrà nella storia del Perugia Calcio. Il museo, come lo stadio, saranno per l'eternità".

Nell'attuale stadio Curi, struttura di proprietà del Comune gestita dalla società biancorossa, sono tutt'ora in corso importanti interventi di riqualificazione. (ANSA).