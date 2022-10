Natale ad Assisi sarà ecosostenibile

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 OTT - Sempre più città presepe, vestita di luce ed ecosostenibile, Assisi si prepara a vivere il Natale fra tradizione e innovazione, con numerosi eventi in programma dall'8 dicembre all'8 gennaio 2023.

Sono stati presentati in anteprima a Rimini, al Ttg Travel experience, la più importante manifestazione nazionale per la promozione del turismo.

Nel periodo natalizio, la città si trasformerà in un enorme presepe a cielo aperto, attraverso installazioni luminose e video mapping che proietteranno cicli di affreschi di Giotto, legati al tema della natività, sulle facciate delle chiese e dei principali monumenti della città. Una proposta già sperimentata lo scorso anno, che verrà incrementata e raffinata con l'utilizzo di nuove gradazioni di colore, la mappatura della basilica di Santa Maria degli Angeli e della chiesa di Rivotorto, l'illuminazione di più case ed edifici simbolo e una sorpresa luminosa alle pendici del monte Subasio. Il tutto con tecnologia Led, a basso consumo energetico e a praticamente a zero impatto ambientale.

Nelle due piazze principali della città - del Comune e Garibaldi a Santa Maria degli Angeli - verranno realizzati due maxi alberi di Natale composti da 80 abeti ciascuno, che poi verranno piantumati.

L'identità di Assisi verrà confermata con i tradizionali presepi viventi, monumentali e artistici nei borghi e nei luoghi più caratteristici del centro e rafforzata con la firma di un patto di amicizia con Greccio, dove San Francesco nel 1223 realizzò la prima Natività della storia. Per l'occasione, sul piazzale antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli, verrà proposto un grande e inedito presepe vivente, allestito da associazioni e artigiani della due città.

"Assisi rappresenta nel mondo la città messaggio che irradia valori francescani di pace e accoglienza - ha detto la sindaca Stefania Proietti - e il Natale, la festa delle feste, ad Assisi vuole essere anche quest'anno una straordinaria esperienza". (ANSA).