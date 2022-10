Madre Acutis, Carlo pregava per l'Italia e per tutti

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - "Carlo pregava per l'Italia, per tutti senza escludere alcuno. Per questo si rivolgeva a San Francesco, che del Paese è il patrono": a ricordarlo è Antonia Salzano, madre del beato Carlo Acutis, sepolto nel Santuario della Spogliazione ad Assisi e citato dal nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana. "Non aveva particolare interesse per la politica ma la intendeva come bene comune, come aiuto a chi è in sofferenza e in difficoltà" ha aggiunto sempre con l'ANSA.

"Auspico - ha detto ancora la madre di Carlo Acutis - che i politici facciano scelte illuminate. Certo in una situazione difficile come questa miracoli non si possono fare ma si può migliorare e dare speranza".

"Per Carlo - ha concluso Antonia Salzano - essere originali significava essere quello che nella mente di Dio già siamo".

