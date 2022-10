In Umbria ricoveri Covid stabili da quattro giorni

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Non aumentano ormai da quattro giorni consecutivi i ricoverati Covid in Umbria, ora 175, uno in meno di giovedì, con un posto occupato nelle terapie intensive.

Dai dati sul portale della Regione si ricava poi che scende il tasso di positività dei test, al 22,8 per cento contro il 24 dello stesso giorno della scorsa settimana.

Nelle ultime 24 ore sono emersi 883 nuovi casi, 863 guariti e altri quattro morti. Gli attualmente positivi sono 8.479, 16 in più di giovedì.

Sono stati analizzati 3.857 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività, come detto, del 22,8 per cento (era 23,4 il giorno precedente). (ANSA).