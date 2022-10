(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Ha fatto tappa a Perugia il Treno della Memoria. Lo storico convoglio ferroviario, con una mostra itinerante a bordo ricorda il viaggio del 1921, quando fu trasportata la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma.

Il capoluogo umbro è una delle 17 città tappa nell'itinerario del convoglio, riproposto dopo le celebrazioni dell'anno scorso in occasione del centenario della traslazione della salma che fu scelta, tra 11 soldati non identificati, da Maria Bergamas. Il carro ferroviario che trasportò il feretro, una fedele riproduzione dell'originale, viene assemblato ad ogni arrivo del convoglio in una stazione tappa dell'itinerario da personale dell'esercito.

Il treno, in sosta al binario quattro della stazione di Fontivegge dove è arrivato la scorsa notte, fino al tardo pomeriggio di venerdì è visitabile dalla cittadinanza.

Nella mattinata si è tenuta una cerimonia alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei e quella della Provincia Stefana Proietti. Presenti militari e la fanfara dei carabinieri. Con loro molti studenti delle scuole superiori del territorio. A tutti i visitatori, personale a bordo ha illustrato la mostra e la storia del convoglio. (ANSA).