De Rita, risparmio degli italiani dovrà essere garantito

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 OTT - "Il risparmio degli italiani dovrà essere garantito così che possa continuare a valere quanto vale oggi": a dirlo è stato il presidente di Nemetria e del Censis, Giuseppe De Rita, a margine dell'appuntamento annuale della conferenza di etica ed economia che si tiene a Foligno.

Il tema del 30/o convegno è proprio "La tutela del risparmio come difesa sociale". Tra i partecipanti anche il presidente della Consob e del Comitato scientifico di Nemetria, Paolo Savona, e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Anche in questi anni segnati dalla pandemia e dalla guerra, in Italia le famiglie hanno continuato a risparmiare per il timore di rimanere senza futuro, adesso il problema che si pone è chi potrà garantire questi risparmi", ha spiegato De Rita.

"L'inflazione - ha aggiunto - rischia di erodere il risparmio e se ciò accade nel lungo periodo, il rischio è che i cittadini si disaffezioneranno dal risparmio, perché se lo vedono bruciare dall'inflazione. Lo Stato per garantire i risparmi può fare ben poco, ma alcune autorità di controllo e di vigilanza, tipo la Consob o l'Autorita per la concorrenza, devono garantire che ci sia un volume di persone, enti, strutture, banche, società assicurative che garantiscono correttamente che questo risparmio continui a valere quanto vale adesso".

La presidente Tesei si è augurata, parlando all'ANSA, che "una parte dei risparmi accumulati dagli umbri e in particolare dalle imprese della nostra regione, possa oggi essere investito per non interrompere il processo di crescita imprenditoriale dei territori". Ha anche evidenziato, però, la necessità di intervenire sulle difficoltà - dettate soprattutto dal caro energia - che in questi mesi stanno mettendo a dura prova famiglie e imprese. (ANSA).