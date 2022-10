Cominciati a Spoleto corsi per vice sovrintendente polizia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 14 OTT - Cominciato nell'aula virtuale dell'Istituto per sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto "Rolando Lanari", diretto dal primo dirigente Maria Teresa Panone, il ciclo di lezioni frontali a distanza per gli 843 frequentanti del 31/o corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente della Polizia di Stato, riservato al personale già in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il corso sarà suddiviso in due cicli. Il primo - è detto in un comunicato della Questura di Perugia - vedrà coinvolti 480 frequentanti e si svolgerà dal 12 al 31 ottobre. Il secondo, invece, con 363 iscritti, si terrà dal 28 ottobre al 17 novembre. Le lezioni - che prevedono una fase in modalità e-learning e un'altra caratterizzata da lezioni interattive in aula virtuale - vedranno la partecipazione del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e del direttore dell'Istituto, Maria Teresa Panone. Punteranno a fornire ai futuri ufficiali di polizia giudiziaria le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza il nuovo ruolo che andranno a rivestire, mettendo a disposizione della collettività le competenze acquisite.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, per il quale - viene spiegato ancora - è richiesta un'elevata preparazione professionale oltre a particolari conoscenze ed attitudini, spesso è chiamato a svolgere attività di comando di piccole unità operative o di posti di polizia.

Al ciclo di lezioni frontali a distanza, seguirà un'ultima fase di tirocinio applicativo presso gli uffici dei reparti di appartenenza. Al termine, gli allievi vice sovrintendenti che avranno ottenuto il giudizio di idoneità, verranno confermati nel ruolo e potranno iniziare il nuovo percorso professionale presso le sedi di destinazione. (ANSA).