La campana suona 25 volte per ricordare il crollo del torrino a Foligno

Ha risuonato per 25 volte, quanti sono gli anni passati dal terremoto che colpì l'Umbria nel 1997, la campana del palazzo comunale di Foligno per ricordare il crollo del torrino, uno dei simboli di quel sisma.



Erano infatti le 17 e 23 del 14 ottobre del 1997 quando un terremoto fece venire giù il torrino già pesantemente danneggiato dalla scossa del 26 settembre, proprio nel momento in cui una squadra di vigili del fuoco stava tentando di metterlo in sicurezza. Venne riconsegnato alla città dieci anni dopo, il 14 ottobre del 2007. Il recupero è stato portato a termine attraverso il consolidamento dell'intera torre medievale con una struttura d'acciaio.



In occasione dei 25 anni dal crollo del torrino, si è svolta in piazza della Repubblica una semplice cerimonia. E alle 17 e 23 ha risuonato per 25 volte la campana del palazzo comunale.



Presente il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e gli ex sindaci Nando Mismetti e Maurizio Salari.

Zuccarini - è detto in una nota del Comune - ha definito il torrino "simbolo per eccellenza della tenacia dei folignati contro le violente ferite del terremoto". "Un simbolo - ha aggiunto - che ha unito l'intera comunità in uno dei suoi momenti più bui e che ha richiamato la solidarietà da tutto il mondo. A distanza di 25 anni abbiamo voluto far risuonare quella campana, con 25 rintocchi per ricordare le vittime, le sofferenze e per un inno alla vita che continua".