Andamento stazionario per curva epidemia Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Andamento "stazionario" per la curva epidemica relativa al Covid in Umbria secondo l'aggiornamento settimanale del Nucleo epidemiologico della Regione.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 13 ottobre è pari a 745.

L'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette è in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente attestandosi a 1.07.

In base ai dati diffusi dalla Regione, l'andamento dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend stazionario. Le incidenze più elevate vengono riscontrate nelle fasce di età sopra i 45 anni e quella con il dato più elevato al 12 ottobre è 65-79 anni.

La distribuzione territoriale dell'incidenza - sempre in base al rapporto - mostra valori stazionari rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale.

La variante che prevale al 100 per cento è la Omicron 5.

(ANSA).